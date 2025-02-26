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THY duyurdu! Uçuşu olanlar dikkat: Bu seferler iptal edildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
26.02.2025 11:05
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Yurt dışına gidecek olanlar dikkat! THY cuma günü iki ülkeye yapılacak olanlar seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İptal sebebi ise ülkelerdeki grevler olarak gösterildi.

THY duyurdu! Uçuşu olanlar dikkat: Bu seferler iptal edildi

Türk Hava Yolları, (THY) Almanya'nın Münih kenti ve Yunanistan'da yapılacak grevler nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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CUMA GÜNÜNE DİKKAT

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada Yunanistan'dan gerçekleşecek genel grev nedeniyle Cuma günü yapılması planlanan 'TK 1841' İstanbul-Atina, 'TK 1842' Atina-İstanbul, 'TK 1843' İstanbul-Atina, 'TK 1844' Atina-İstanbul, 'TK 1847' İstanbul-Atina, 'TK 1848' Atina-İstanbul, 'TK 1849' İstanbul-Atina, 'TK 1850' Atina-İstanbul, 'TK 1881' İstanbul-Selanik, 'TK 1882' Selanik-İstanbul, 'TK 1893' İstanbul-Selanik, 'TK 1894' Selanik-İstanbul seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edildi.

ALMANYA İÇİN DE GEÇERLİ

Almanya' da ise Münih Havalimanı'nda yer hizmetleri personelinin grevleri nedeniyle yarın ve cuma günü yapılması planlanan Münih seferleri karşılıklı olarak durduruldu. Yarın yapılması planlanan 'TK 1629' İstanbul-Münih, 'TK 1630' Münih-İstanbul, 'TK 1633' İstanbul-Münih, 'TK 1634' Münih-İstanbul, 'TK 1635' İstanbul-Münih, 'TK 1636' Münih-İstanbul, 'TK 1637' İstanbul-Münih, 'TK 1638' Münih-İstanbul ile 28 Şubat'ta planlanan 'TK 1629' İstanbul-Münih, 'TK 1630' Münih-İstanbul, 'TK 1633' İstanbul-Münih, 'TK 1634' Münih-İstanbul, 'TK 1635' İstanbul-Münih, 'TK 1636' Münih-İstanbul, 'TK 1638' Münih-İstanbul' seferleri iptal edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Yunanistan iptal sefer thy
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