HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

THY, Irak'ta Süleymaniye seferlerine başlıyor

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY) Irak'ta Süleymaniye seferlerine başlanılacağını açıkladı. Haftanın yedi günü düzenli olarak icra edilecek Süleymaniye seferlerimizle Irak ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağların daha da güçlenmesine katkı sunmayı hedefleniyor.

THY, Irak'ta Süleymaniye seferlerine başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) Irak'ta Süleymaniye uçuşlarına başlanacağını açıkladı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, "Bayrak taşıyıcı olarak, dünyanın dört bir yanında Türkiye’yi gökyüzünde gururla temsil etmeye devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, Süleymaniye hattımızı yakında yeniden gökyüzüyle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

THY, Irak ta Süleymaniye seferlerine başlıyor 1

HAFTANIN YEDİ GÜNÜ DÜZENLİ SEFERLER YAPILACAK

Haftanın yedi günü düzenli olarak icra edilecek Süleymaniye seferlerimizle Irak ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağların daha da güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Misafirlerimizi, Türk misafirperverliğini gökyüzünde en yüksek standartlarla deneyimlemeye davet ediyoruz" dedi.

(DHA)

09 Ekim 2025
09 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Putin'den açıklama: "Her türlü desteğe hazırız"Putin'den açıklama: "Her türlü desteğe hazırız"
Hatay'da 8 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatör tutuklandıHatay'da 8 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatör tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
THY Türk Hava Yolları Irak sefer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.