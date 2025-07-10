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Ticaret İl Müdürlüğü Mersin’de denetimlerini sürdürüyor

Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 1-30 Haziran 2025 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdikleri denetimlerle, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı gibi konuları mercek altına aldı.Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde 948 firmada toplam 53 bin 342 ürün incelendi.

Ticaret İl Müdürlüğü Mersin’de denetimlerini sürdürüyor
Çiğdem Sevinç

Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 1-30 Haziran 2025 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdikleri denetimlerle, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı gibi konuları mercek altına aldı.

Ticaret İl Müdürlüğü Mersin’de denetimlerini sürdürüyor 1

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde 948 firmada toplam 53 bin 342 ürün incelendi. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve haksız fiyat artışına yönelik yapılan kontrollerde çeşitli ihlaller tespit edildi. Bu kapsamda, 6502 Sayılı Kanun uyarınca işletmelere toplam 155 bin 134 TL idari para cezası uygulandı.
Vatandaşların benzer durumlarla karşılaşmaları halinde, şikâyetlerini ’Alo 175 Tüketici Hattı’ üzerinden iletebilecekleri hatırlatıldı.

Yetkililer, denetimlerin kent genelinde aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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