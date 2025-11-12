TİKA Başkanı Eren, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani tarafından kabul edildi

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Osmani, TİKA Başkanı Eren ile başkent Priştine'deki Cumhurbaşkanlığı ofisinde görüştü.

Görüşmede Kosova ile Türkiye arasındaki işbirliğinin çeşitli kalkınma alanlarında derinleştirilmesi ele alındı.

TİKA’nın 20 yılı aşkın süredir Kosova’nın kalkınmasına sağladığı katkılardan dolayı derin minnettarlığını dile getiren Osmani, TİKA projelerinin ülkenin kültürel altyapısı ile eğitim ve sağlık sisteminin iyileştirilmesine önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Osmani, iki halk arasındaki dostluğun karşılıklı saygı, yardımlaşma ve ortak değerlere dayalı olduğunu belirterek, özellikle Priştine’de otizmli ve down sendromlu bireyler için inşa edilen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi için TİKA’ya teşekkür etti.

Türkiye’yi Kosova’nın dostu ve stratejik ortağı olarak nitelendiren Osmani, Türkiye’nin Kosova Savaşı sonrasından günümüze kadar Kosova halkının yanında yer aldığını söyledi.

Osmani, TİKA Başkanı görevine atanan Eren’i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi ve iki ülke arasındaki verimli işbirliğinin karşılıklı çıkar sağlayan tüm alanlarda sürmesini temenni etti.

Kosova Savaşı’nın ardından TİKA’nın sağladığı insani ve altyapısal yardımlar için teşekkürlerini sunan Osmani, ülkenin çok kültürlü mirasının korunmasına katkı sağlayan tarihi yapıların restorasyonuna verilen desteğin önemine dikkati çekti.

Osmani, özel gereksinimli çocuklar, ebeveyn bakımından yoksun olanlar, marjinal gruplar ve desteğe ihtiyaç duyan kişilere yönelik girişimlerin desteklenmesinin önemini vurguladı.