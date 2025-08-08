HABER

TİKA'dan Gürcistan'da "Doğada Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi" programı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda Gürcistan'da "Doğada Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi" programı düzenlendi.

TİKA Tiflis ofisinden yapılan açıklamaya göre, TİKA koordinasyonunda ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, Gürcistan’ın Kakheti bölgesinde faaliyet gösteren Milli Savunma ve Güvenlik İçin Gençler ve Gaziler Gombori Eğitim Merkezi'nde "Doğada Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi" konulu program gerçekleştirildi.

Acil Durum ve Afet Müdahaleleri Eğitim Programı (ADAMEP) kapsamında 4-8 Ağustos'ta düzenlenen eğitim programına, gönüllü gençlerden ve eğiticilerden oluşan 30 kişilik bir grubun katıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Eğitim boyunca katılımcılar, arama-kurtarma operasyonlarında ihtiyaç duyulan temel bilgi ve becerileri teorik ve uygulamalı olarak edindi. Harita, pusula ve GPS kullanımı, arama yöntemleri, arama-kurtarma ekipmanlarının tanıtımı, ilk yardım uygulamaları (sanal gerçeklik destekli), sedye bağlama ve tahliye teknikleri, ip sistemleri, düğümler, tripod ve makara kurulumu gibi konular işlendi. Ayrıca eğitim kapsamında, doğada senaryo bazlı saha tatbikatı yapılarak teorik bilgiler pekiştirildi."

Eğitime katılan gönüllü gençlerin, programın hem teorik bilgisini hem de pratik uygulamalarını son derece faydalı buldukları aktarılan açıklamada "Gerçekçi senaryolarla yapılan uygulamaların özgüvenlerini artırdığını ve olası afet durumlarına karşı daha hazırlıklı hissettiklerini belirten katılımcılar, Türkiye'den gelen eğitmenlerin tecrübesini paylaşmasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Eğitim sonunda birçok gönüllü, bu alanda kendilerini daha da geliştirmek ve yeni katılımcılara mentorluk yapmak istediklerini ifade etti." ifadeleri yer aldı.

"Bu eğitim, Gürcistan’da gönüllülük esasına dayalı afet müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sunarken, Türkiye'nin afet yönetimi alanındaki tecrübelerinin paylaşımı yoluyla iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini daha da pekiştirmiştir." değerlendirmesi yapılan açıklamada, programın sonunda katılımcılara sertifikalarının takdim edildiği kaydedildi. ​​​​​​​Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

