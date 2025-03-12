TikTok’ta 1 jeton kaç TL? TikTok’ta 1 jeton kaç TL kazandırır?

Dünya genelinde en sık kullanılan dijital uygulamalar arasında farklı içeriklere sahip videoların çekilip yayınlandığı TikTok da yer almaktadır. Bu uygulamada jeton denilen sanal paralar bulunmaktadır. Uygulamayı kullanan insanlar bu jetonlardan satın alarak canlı yayın yapan kullanıcılara sanal hediye olarak tabir edilen sanal eşyalardan gönderim sağlayabilmektedir. Bu noktada 1 jetonun güncel fiyatının ne kadar olduğu konusu karşımıza çıkmaktadır.

TikTok’ta 1 jeton kaç TL?

Kullanıcılar uygulama içerisinden 1 jeton alabilecekleri gibi daha fazlasını da alabilmektedir. Jeton sayısı artıkça ödenecek ücrette de artış gözlemlenmektedir. TikTok sosyal medya platformu üzerinden jeton satın almak isteyen kişiler öncelikle Profillerine giriş yapmalıdır. Ardından sağ üst kısımda konumlanan üç çizgi simgesine basılmalıdır. Burada karşınıza “Bakiye” yazan bir bölüm çıkacaktır. Bu bölümde farklı jeton seçenekleri bulunmaktadır. Bu jetonlar arasından tercihinizi yapıp, “Bakiye Yükle” kısmına tıklayarak, jetonları satın alabilmeniz mümkündür.

TikTok hesabı üzerinden jeton satın alınabileceği gibi beğenilen videolar üzerinden de satın alma işlemi yapılabilmektedir. Uygulama bünyesinde 1 jeton fiyatı ise güncel olarak 4,11 TL şeklindedir. Kişiler bir tane jetondan daha fazlasını alıp, ardından sanal hediye kısmını da ziyaret edebilmektedir.

TikTok’ta 1 jeton kaç TL kazandırır?

TikTok sosyal medya mecrasında canlı yayın açan kişilere bağış yapma imkânı verilmektedir. Bu bağışlar canlı yayın yapan kişiye hem destek hem de beğeni manasında yapılmaktadır. Bunun için uygulamayı kullanan kişilerin jeton alması ve sonrasında bu jetonlarla sanal hediye alması gerekmektedir. Hediye satın alma işleminden sonra canlı yayın yapan kullanıcıya ek gelir elde edebilmesi açısından bu hediyeler yollanır.

TikTok bünyesinde birçok farklı jeton ve sanal hediye çeşidi vardır ve kullanıcılar bütçelerine uygun olanı seçme hakkına sahiptir. Bu noktada kişilerin aklına 1 jetonun ne kazandırabileceği sorusu gelebilir. 1 jeton fiyatı 4,11 TL olmasına rağmen uygulama üzerinden yüzde 60 kadarı kesilmektedir. Bu yüzden kazanılan tutar ortalama 1,64 TL şeklinde olmaktadır.