TikTok’ta araba ne kadar, kaç TL? TikTok’ta araba hediyesi nasıl verilir, ne kadar kazandırır?

Dünya genelinde faaliyet gösteren sosyal medya platformlarından biri TikTok’tur. Çeşitli türden videoların çekilip yüklendiği bir platform olan TikTok’ta canlı yayın açma seçeneği de bulunmaktadır. Bu seçeneği kullanan insanlar başka insanlardan gelen hediyeleri kabul ederek gelir elde edebilmektedir. Bu insanların karşı kullanıcılardan beklediği hediyelerden biri araba hediyesidir.

TikTok’ta araba ne kadar, kaç TL?

TikTok bünyesinde gerçekleştirilen canlı yayınlarda hediye alabilmek için o yayının son derece kaliteli ve dikkat çekici olması büyük önem taşımaktadır. Uygulamada birçok hediye türü bulunmaktadır. Bu hediye türlerinden biri araba olarak bilinmektedir. Spor araba olarak da ifade edilen bu hediyenin satış tutarı ise güncel olarak 11,400 TL şeklindedir. Bu hediyeyi bir kullanıcı alıp canlı yayın açan birine gönderdiğinde o kişi bu hediye üzerinden kazanç elde edebilmektedir. Ayrıca gönderilen bu hediyeler ekrana da yansımakta ve diğer kişiler tarafından görünebilmektedir.

TikTok’ta araba hediyesi nasıl verilir?

TikTok sosyal medya uygulamasında para kazanmanın metotlarından biri canlı yayın açmak ve bu yayın içerisine izleyici çekmektir. Ne kadar çok izleyici gelirse hediye alma şansı o kadar artmaktadır. İnsanlar bu metot ile para kazanabilmektedir.

TikTok’ta pahalı bir değeri olan ve canlı yayın açan kullanıcılara gönderilen hediyelerden biri spor araba hediyesidir. Bu hediyeyi içerik üreticisine göndermek için ilk olarak jeton alınmalı, bu jetonlar ile de hediyeler seçilmelidir. Araba hediyesini seçtikten sonra canlı yapan kişiye gönderim sağlanır.

TikTok’ta araba hediyesi ne kadar kazandırır?

TikTok’ta birçok yayıncının izleyicilerden beklediği hediyelerden biri araba hediyesidir. Parasal açıdan değerli olan bu hediyeyi alabilmek çok kolay değildir. Bunun için canlı yapan kişinin yayınının çok iyi olması beklenmektedir. TikTok uygulamasını kullanan kişiler tarafından yayıncılara gönderilen araba hediyesi birden fazla da olabilmektedir.

Uygulamada gönderilen hediyeler üzerinden belirli bir kesinti yapılmaktadır. Bu noktada TikTok’ta araba hediyesi alan bir içerik üreticisinin hesabına geçecek para tutarı yaklaşık olarak 4,560 TL’dir.