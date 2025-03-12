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TikTok’ta gül ne kadar, kaç TL? TikTok’ta gül hediyesi nasıl verilir, ne kadar kazandırır?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
10.03.2025 14:08
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Dünya çapında birçok kişinin kullandığı sosyal medya platformlarından biri TikTok olarak bilinir. TikTok platformunda hesap oluşturan kullanıcılar video çekebilmekte ve paylaşabilmektedir. Bunun yanı sıra canlı yayın açma özelliği de kullanılmaktadır. Canlı yayın esnasında kullanılan özelliklerden biri hediye göndermektir. Bu hediyelerden biri de gül hediyesidir. Peki, TikTok’ta gül ne kadar, kaç TL, gül hediyesi nasıl verilir ve ne kadar kazandırır?

TikTok’ta gül ne kadar, kaç TL? TikTok’ta gül hediyesi nasıl verilir, ne kadar kazandırır?

TikTok sosyal medya uygulamasında kullanılan özelliklerden biri canlı yayın açmak ve bu yayın aracılığı ile diğer kişilerden gelen hediyeleri kabul etmektir. Bu hediyeler yayıncıya gittiğinde yayıncı para kazanabilmektedir. TikTok’ta fiyatları birbirinden farklı olan çeşitli hediye türleri mevcuttur. Sanal eşya olarak da nitelendirilen bu hediyelerden biri güldür. Gül hediyesi göndermek için ise öncesinde jeton satın alınması gerekmektedir.

TikTok’ta gül ne kadar, kaç TL?

TikTok uygulamasında canlı yayın açan birine hediye gönderildiğinde o kişi belirli bir miktarda para kazanma olanağı elde etmektedir. Ancak bu hediyeleri göndermek için ilk önce jeton satın alınması ve sonrasında hediye seçimi yapılması gerekir. Bu noktada izleyiciler hediye göndermek için belirli bir ücret ödemektedir. Bu miktar hediyenin türüne ve özelliğine göre farklılık göstermektedir. TikTok platformunda ucuzdan pahalıya birçok farklı sanal eşya seçeneği vardır. Bunlardan biri de gül hediyesidir. Gül hediyesinin fiyatı ise 0.09 TL şeklindedir.

TikTok’ta gül hediyesi nasıl verilir?

TikTok sosyal medya uygulamasında yayıncılara yollanan hediye türlerinden biri gül hediyesidir. Bu hediyeyi doğrudan bir başkasına göndermek mümkün değildir. Öncesinde uygulama içerisinden jeton satın alınmalı, sonrasında hediye seçme işlemine geçilmelidir. Kullanıcılar jetonla beraber gül hediyesini aldıktan sonra canlı yayın açan kişinin yayınına katılım sağlayıp, ekranda yer alan “Gönder” butonuna basarak, hediyeyi gönderebilir. Gül hediyesini bir tane göndermek mümkün olabileceği gibi birden fazla gönderim de sağlanabilmektedir.

TikTok’ta gül hediyesi ne kadar kazandırır?

Sosyal medya platformları arasında yeri olan TikTok’ta kullanılan özelliklerden biri canlı yayın başlatmaktır. Canlı yayın yapan kişiler diğer insanlardan gelen hediyeler ile gelir elde edebilmekte ve para kazanabilmektedir. Bu uygulamada yaygın olarak gönderilen hediyelerden biri güldür. Gül hediyesi bir kullanıcıya gönderildiğinde uygulama bu hediye üzerinden %60 kadar bir kesinti uygulamaktadır. Bu yüzdelik hesaba göre yayıncının hesabına geçen para yaklaşık olarak 0,036 TL olmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
gül tiktok hediye
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