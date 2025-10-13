TikTok'ta hızla yayılan şaka ABD'de polisin kabusu oldu: "Yapmayı bırakın"

Yapay zekânın eğlenceli yüzü giderek daha fazla insanı büyülüyor; ancak bu teknolojinin sınır tanımayan kullanımı zaman zaman tehlikeli sonuçlar da doğurabiliyor. Özellikle sosyal medya platformlarında popülerleşen yapay zekâ destekli çeşitli “şakalar”, masum bir eğlenceden çok daha fazlasına dönüşüyor. Bunun son bir örneği ise TikTok’ta viral hâle gelen ve ülkemizde de yaygın olan "dilenci şakası" veya "evsiz adam şakası" olarak isimlendirilen bir şaka.

POLİS, YAPAY ZEKÂLI EVSİZ ADAM ŞAKASI YAPMAYI BIRAKMALARINI İSTEDİ

Yapay zekâlı evsiz adam şakası, ebeveynlerin sinirlerini zıplatmakla kalmayıp ABD'de kolluk kuvvetleri için de tam bir kabusa dönüştü. ABD'de polis, çocuklardan “Yapay zekâlı evsiz adam” şakasını yapmayı bırakmalarını istedi.

Bu şakada özellikle çocuklar artık yapay zekâ kullanarak evlerinin içinde dağınık, evsiz gibi görünen bir adamın görüntüsünü oluşturuyor ve bunu ebeveynlerine gönderiyorlar. Anne babalarına “tuvaleti kullanmasına izin verdim”, “biraz kestirmek istedi”, ya da “bir bardak su içmek istedi” gibi açıklamalar yapıyorlar. Bazen o kişinin ebeveynlerini işten ya da üniversiteden tanıdığını bile söylüyorlar.

Doğal olarak, ebeveynler bundan hiç hoşlanmayarak paniğe kapılıyor. Adamın derhal evden çıkarılmasını istiyor ve hatta bazı durumlarda polisi arıyorlar. Çocuklar ise bu anları kaydedip TikTok’a yüklüyor. Bazı videolar milyonlarca kez izlenmiş durumda.

Ancak işin tehlikeli boyutu, şaka fazla uzayıp ebeveynlerin polisi aradığı noktada başlıyor. The Verge'de yer alan habere göre, özellikle çocukların bulunduğu bir evde “yabancı biri var” ihbarı yüksek öncelikli kabul ediliyor. Bu tür şakalar hem değerli polis kaynaklarını meşgul ediyor hem de şakacı çocukları gerçek bir tehlikenin içine sokabiliyor.

"SWAT EKİBİ BİLE MÜDAHALE EDEBİLİR"

Round Rock Polis Devriye Komutanı Andy McKinney, NBC’ye yaptığı açıklamada bunun “SWAT ekibinin müdahalesine” bile yol açabileceğini söyledi.

Massachusetts eyaletinden Salem Polis Departmanı ise durumu şu ifadelerle özetledi:

“Bu şaka evsiz insanları insanlıktan çıkarıyor, hedefteki kişiyi paniğe sürüklüyor ve polis kaynaklarını israf ediyor. Olay yerine çağrılan polis memurları bunun bir şaka olduğunu bilmeden gerçek bir soygun ihbarına müdahale ediyor ve bu da potansiyel olarak tehlikeli bir durum yaratıyor.”