TikTok dünyada milyonlarca insanın eğlenceli ve yaratıcı videolar paylaştığı popüler bir sosyal medya uygulamasıdır. Videolarının daha çok dikkat çekmesini isteyen kullanıcıların içeriklerini hazırlarken yaratıcılığını kullanması gerekir. Videoları düzenlerken kesip birleştirerek daha akıcı ve etkileyici bir hikâye oluşturulabilir. Benzer sahneleri bir araya getirerek videonun akışı oluşturulur ve izleyicilerin ilgisi canlı tutulur. Yeni başlayan kullanıcılar TikTok video düzenleme adımlarını nasıl kullanacakları konusunda tereddüt yaşayabilirler.

TikTok'ta video düzenleme nasıl yapılır? TikTok video düzenleme ipuçları

TikTok video düzenleme ipuçları şu şekildedir:

1. Videolarınızı yükleyin

Android veya iPhone’da TikTok uygulamanıza girin. Ana sayfanın altındaki "+" yani "Ekle" butonuna dokunun. Buradan hemen video çekmek için "Kayıt" seçeneğine dokunabilir ya da daha önceden çektiğiniz videoları ekleyebilirsiniz. Bunun için sağdaki "Yükle" butonunu kullanabilirsiniz. Videonuzu anlık olarak kaydetmek isterseniz tercih sağdaki araç çubuğundan hızını, filtrelerini ve diğer ayarları kolayca değiştirebilirsiniz. Bununla beraber “Güzellik” özelliğiyle yüzünüzü de düzenleyerek daha çekici hale getirebilirsiniz.

2. Efekt ekleyin

TikTok platformu videoları daha dikkat çekici ve estetik hale getirmek için pek çok efekt sunar. Bunların arasında yavaşlatılmış hareketlerle duygusal ve dramatik sahneler oluşturabilirken, hızlı hareket efektleriyle dinamik anlar yaratabilirsiniz. Bununla beraber aynalar, renk filtreleri, ışık efektleri gibi seçenekler de videolara farklı bir boyut kazandıran efektler arasındadır. Bu efektler videonuzun daha profesyonel ve estetik görünmesine yardımcı olur.

3. Müzik ekleyin

TikTok, çok geniş bir müzik arşivine sahiptir. Bilhassa videolarınıza popüler şarkılar ekleyerek izleyicilerin ilgisini kolayca çekebilirsiniz. Bununla beraber farklı ses efektleri kullanarak videolarınızı eğlenceli hale de getirebilirsiniz. Eklenen müzik ve ses efektleri içerikleri daha etkileyici hale getirmenin yollarından biridir.

4. Metin ekleyin

Videolarınızda anlatmak istediğiniz mesajı izleyicilere daha net ve etkili bir şekilde ulaştırmanın en etkili yolu yazı eklemektir. Videolarda kısa ve dikkat çekici ifadeler kullanarak izleyenlerin ilgisini çekebilirsiniz. Yazılan yazılar, içerikteki önemli noktaları vurgulamak ya da videonun temasını desteklemek açısından oldukça faydalıdır. Bununla beraber videoların görünürlüğünü artırmak için popüler etiketlerden de yararlanılabilir.

5. Renk düzenlemesi yapın

TikTok videolara kolay bir şekilde renk düzenlemeleri yapma imkanı sunar. Renk tonlarının ve ışık ayarlarının değiştirilmesi videoların havasının farklı bir atmosfere bürünmesini sağlar. Bu sayede içerikler daha özgün ve dikkat çekici bir tarz kazanır.

6. Araç kutusunu kullanın

TikTok videolarınızı daha detaylı düzenlemek için "Araç Kutusu" menüsünü kullanın. Bu menüde videolarınızı sıkıştırabilir, görüntü kalitesini iyileştirebilir veya hızını hızlandırıp yavaşlatabilirsiniz. Birçok ihtiyacınıza göre istediğiniz aracı seçip kolay bir şekilde düzenleme yapabilirsiniz. Düzenlemeyi tamamladıktan sonra ise videonuzu 9:16 en-boy oranında ya da çeşitli formatlarda kaydedip paylaşabilirsiniz.

7. Video kesme ve birleştirme

Tüm bu ayarlamaların yanı sıra hikayenin akışı açısından kesme ve birleştirme aşamaları da oldukça önemlidir. Videolarınızda istediğiniz sahneleri kırpıp bir araya getirerek düzenlemek videonun akışını daha iyi hale getirir. Bu sayede izleyicilerin ilgisi daha fazla çekilir. Bununla beraber iyi düzenlenmiş bir video çok daha profesyonel görünür. Fakat çoğu zaman bu adımların nasıl gerçekleştirileceği merak edilir.

Video kesme işlemi için videonun altında yer alan zaman çizelgesinin hemen altında bir düzenleme aracı yer alır. Bu aracı kullanarak videonuzun başlama ve bitiş noktalarını kolayca ayarlayabilirsiniz. Videonun başlangıç kısmını kesmek için o noktaya dokunup sürükleyin. Ardından bitiş noktasını seçin. Kesmek istediğiniz bölümleri doğru şekilde belirledikten sonra "Kes" ya da "Tamam" butonuna dokunarak işlemi tamamlayın. Sonrasında düzenlenen videonuzu izleyebilir ve tekrar düzenleme yapabilirsiniz.

Video birleştirme işlemi için ilk videonuzu ekleyin. Ardından zaman çizelgesinin altındaki düzenleme aracıyla videonun bitiş noktasını belirleyin. Daha sonra "Başka Bir Video Ekle" seçeneğine dokunarak yeni bir video ekleyin Bu şekilde istediğiniz kadar videoyu kaydedip arka arkaya birleştirebilirsiniz. Videoları birleştirdikten sonra düzenleme aracını kullanarak tekrar bazı bölümleri kesebilirsiniz. Düzenleme işlemi tamamlandığında ise "Tamam" ya da "Paylaş" butonuna dokunarak videonuzu paylaşabilirsiniz.