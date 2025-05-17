TikTok’tan yeni özellik: Uygulamadan meditasyon yaptıracak! Bu yeni hamle gençlerin ekran süresini azaltabilecek mi?

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından TikTok, genç kullanıcılarının ekran başında geçirdiği süreyi azaltmak için yenilikçi bir adım attı. Uzun süredir gençlere zarar verdiği yönünde eleştirilen uygulama, bu eleştirilere yanıt olarak yeni bir uyku özelliği geliştirdi. Bu özellik, gece saatlerinde kullanıcıları meditasyon yapmaya yönlendirerek uyku düzenlerini desteklemeyi amaçlıyor. TikTok’un bu hamlesi, hem gençlerin ruh sağlığını korumayı hem de platformun sorumluluk bilincini artırmayı hedefliyor.

YENİ ÖZELLİK: MEDİTASYONLA UYKU ZAMANI

Bu hafta itibarıyla tüm TikTok kullanıcılarına sunulan uyku özelliği, özellikle 18 yaş altı gençler için varsayılan olarak aktif olacak. 18 yaş üstü kullanıcılar ise özelliği isteğe bağlı olarak açabilecek. Ancak genç kullanıcılar, dilerse bu ayarı manuel olarak kapatabilecek. Özellik, akşam saat 22.00’den sonra uygulamada kaydırma yapan kullanıcılara tam ekran meditasyon egzersizleri sunuyor.

“KAFANI BOŞALT, NEFES AL"

Kullanıcılar, uyku saatinin geldiğini bildiren bir mesajla karşılaşıyor ve ardından rahat bir uyku için nefes egzersizlerine yönlendiriliyor. Uygulama, “Kafanı boşalt, nefes al, tut ve bırak” gibi talimatlarla kullanıcıyı sakinleştirmeye çalışıyor. Bu meditasyon seansları, gençlerin ekran başından uzaklaşarak daha sağlıklı bir uyku düzenine geçiş yapmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

ÖZELLİK KULLANICI DOSTU MU?

Ekran görüntülerine göre, meditasyon egzersizleri kullanıcılar tarafından kolayca devre dışı bırakılabiliyor. 18 yaş altı kullanıcılar bile alt kısımda yer alan “Sizin İçin bölümüne dön” seçeneğiyle uygulamayı normal şekilde kullanmaya devam edebiliyor. TikTok, test sürecinde özelliği açık bırakan gençlerin oranının %98 olduğunu iddia ediyor. Bu, özelliğin gençler tarafından kabul gördüğünü gösterse de, gerçek kullanımda ne kadar etkili olacağı henüz bilinmiyor. Özelliğin esnek yapısı, kullanıcıların özgürce seçim yapabilmesine olanak tanırken, gençlerin meditasyonu tercih edip etmeyeceği merak konusu.