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  4. 'Tilki can' ekmek parası için ayakkabı çalıyor! Bayburt'ta aç bir tilki ekmek almak için düzenli olarak o eve geliyor: "Sen niye böyle mahzun kaldın"

'Tilki can' ekmek parası için ayakkabı çalıyor! Bayburt'ta aç bir tilki ekmek almak için düzenli olarak o eve geliyor: "Sen niye böyle mahzun kaldın"

23.02.2025 12:49
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.02.2025 12:49
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Bayburt’un Demirözü ilçesinde yaşayan İçlek ailesi ile sokak hayvanlarının en kurnazı olarak bilinen tilki arasında beklenmedik bir dostluk doğdu. 'Tilki Can' adı verilen sevimli tilki, her akşam kapıya gelerek yemek bekliyor ve aile üyeleri tarafından elleriyle besleniyor. Ancak tilkinin ekmek alabilmek için yaptığı hareket görenleri güldürüyor! İçlek ailesinin tilkiyle kurduğu samimi bağ ve yaşanan komik anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde yaşayan İçlek ailesinin tilkiyle kurduğu dostluk yürekleri ısıttı. Her gün tilkiyi elleriyle besleyen ailenin üyeleri tilkiye, 'Tilki can' ismini verdiler. Ekmek alabilmek için ayakkabıları evin önünden kaçıran tilkiyi beslediği anları cep telefonuyla kaydeden Bayburtlu vatandaşın samimi halleri, yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Taşkın İçlek isimli vatandaş gece saatlerinde evinin yakınlarında yiyecek arayan tilkiyi gördü. İçlek, aç tilkiye ekmek, bisküvi, yemek vererek tilkinin karnını doyurdu. Karnını doyuran tilki ise bir süre evin yakınlarından uzaklaşarak, gözden kayboldu.

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İDDİAYA GÖRE DÜZENLİ OLARAK HER GÜN GELİYOR

İçlek'in beslediği tilki, ertesi gün de yeniden evin yakınlarına geldi. Düzenli olarak her gün evin yakınlarına gelerek yiyecek beklemeye başlayan tilkiyi aile üyeleri de beslemeye başladı. Aç tilkiye Tilki Can ismini veren aile, her akşam tilkiyi özenle besliyor.

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"SEN NİYE BÖYLE MAHZUN KALDIN TİLKİ CAN"

Tilkinin ekmek alabilmek için evin önündeki ayakkabıları kaçırdığını söyleyen, "Sen niye böyle mahzun kaldın Tilki Can" diyerek tilkiye seslenen Taşkın İçlek'in görüntülerinde, tilkinin büyük parçalar halindeki ekmeği ağzına doldurarak uzaklaştığı görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bayburt Demirözü tilki ekmek bisküvi yemek
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