HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tır bariyere saplandı

Edirne’de şiddetli sağanak nedeniyle bariyerlere çarpan tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Tır bariyere saplandı

Edirne’de E-80 Avrupa Otoyolunda seyreden E.Y’nin kullandığı tır, şiddetli sağanak sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Tırın ön kısmının adeta ok gibi bariyere saplandığı kazada, şoförün burnu bile kanamadı. Sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmeyen şoför, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Polis ekipleri otoyolda güvenlik tedbirleri alarak, trafiği tek şeritten güvenli şekilde sağladı. Tırın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tır bariyere saplandı 1

Tır bariyere saplandı 2

Tır bariyere saplandı 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gümüşhane’de iki araç çarpıştı: 4 yaralıGümüşhane’de iki araç çarpıştı: 4 yaralı
Beyoğlu’nda aynı gün iki hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandıBeyoğlu’nda aynı gün iki hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Talep oraya kayıyor! Sil baştan değişti, bir bir satıyorlar

Talep oraya kayıyor! Sil baştan değişti, bir bir satıyorlar

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.