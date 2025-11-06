HABER

Tır dorsesine gizlenen 11 kaçak göçmen yakalandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde durdurulan bir tırda 11 kaçak göçmen yakalandı.

Tır dorsesine gizlenen 11 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Tokat Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Aladun mevkiinde tırı durdurdu. Yapılan kontrolde, aracın dorsesinde gizlenmiş 11 yabancı uyruklu kaçak göçmen tespit edildi. Azerbaycan uyruklu sürücü B.H. gözaltına alınırken, yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Tokat Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Kaynak: İHA

Tokat
