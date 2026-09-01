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Tır dorsesinin altında yakalanmıştı! Arif Kocabıyık'tan tek kelimelik açıklama

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Youtuber Arif Kocabıyık, yurt dışı çıkış yasağı olmasına rağmen dün Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tır dorsesinin altında gizlenirken yakalanmıştı. Gözaltına alınıp adliyeye getirilen Kocabıyık'ın tek kelimelik açıklaması dikkat çekti.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Arif Kocabıyık ve tır şoförü M. A. adliyeye sevk edildi. Gözaltı işlemleri tamamlanan zanlılar, Gümrük Muhafaza ekiplerince adliyeye getirildi.

Tır dorsesinin altında yakalanmıştı! Arif Kocabıyık tan tek kelimelik açıklama 1

TEK KELİMELİK YANIT

Gazetecilerin "Nereye kaçacaktın?" sorusuna Kocabıyık, "Anamur" diye yanıt verdi. Kocabıyık ve şoför M.A. sorgu için savcılığa götürüldü.

YAKALANMA ANI GÜNDEM OLDU

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında, dün Kapıkule Gümrük Sahası'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen 42 BHK 513 plakalı tırda arama ve kontrol yapılmış, gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünde, tırın dorsesinin altında gizlenen iki kişi tespit edilmişti.

Tır dorsesinin altında yakalanmıştı! Arif Kocabıyık tan tek kelimelik açıklama 2

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VARDI

Yakalanan kişilerin Arif Kocabıyık ile İran uyruklu S. P. S. olduğu belirlenmişti. Kamuoyunda YouTuber olarak tanınan Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlenmişti.

KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Hakkındaki tedbirin devam ettiği belirlenen Kocabıyık'ın, Bulgaristan'a geçmek amacıyla tır dorsesinin altına gizlendiği değerlendirilmiş, olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatılmıştı. Kocabıyık ile tır sürücüsü M. A. gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tır kapıkule Arif Kocabıyık
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