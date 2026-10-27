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Tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sollama yapan domates yüklü kamyonet, karşı yönden gelen tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı

Kaza, saat 19.30 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’den Yenişehir ilçesine doğru seyir halinde olan Remzi K. (37) yönetimindeki 33 TE 217 plakalı tır, karşı yönden gelen ve sollama yaptığı belirtilen Abdulkadir B. (22) yönetimindeki 16 PF 147 plakalı domates yüklü kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

KAMYONET HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle domates yüklü kamyonet hurdaya dönerken, sürücü Abdulkadir B. ile yolcu Muharrem M. (27) araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı 1

2 AĞIR YARALI

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçta sıkışan 2 yaralı kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
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