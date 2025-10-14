Tır ve hafif ticari araç sürüye daldı: 37 küçükbaş hayvan telef oldu

Hatay’da karayolundan geçen küçükbaş hayvan sürüsüne, tır ve hafif ticari araç çarptı. Kazada 37 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaza, Antakya - Reyhanlı yolu Beşaslan Mahallesi mevkiinde yaşandı. Karayolundan geçirilen hayvan sürüsünün arasına tır ve hafif ticari araç daldı. Kazada yaralanan olmazken 37 küçükbaş hayvan telef oldu. Kana bulunan karayolunda telef olan hayvanların parçaları yolu kapattı. Gece karanlığında yaşanan kazada karayolu, hayvanların temizlenmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır