Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Havaalanı Yolu 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, OSB istikametine seyreden tıra aynı yönde ilerleyen otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil metrelerce savrularak hurdaya dönerken, otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır