Tırmandıkları ağaçta meşe palamudu yiyen ayılar kamerada

Kastamonu'da 2 yavrusuyla tırmandığı ağaçta meşe palamudu yiyen ayı cep telefonuyla görüntülendi.

Cide ilçesi Hamitli köyünde Mesut Hurma, arkadaşıyla birlikte motosikletiyle seyrederken bir ağacın üzerinde hareketlilik olduğunu fark etti. Motosikleti durduran Hurma ve arkadaşı ayı ile iki yavrusunun tırmandıkları ağacın üzerinde meşe palamudu yediğini gördü. Hurma o anları cep telefonuyla görüntüledi. Ayı ailesi bir süre sonra ağaçtan inerek bölgeden uzaklaştı.

Ayıların kendilerini fark edince uzaklaştığını ifade eden Mesut Hurma, "Motosikletle giderken bir an ağaçta hareketlilik fark edince el fenerini yukarıya doğru tuttuk. Bu sırada ayıların gözleri parlamaya başladı. Biz de hemen durduk. Yanımızda hiçbir şey yoktu. Motorun sesini duyunca ayı da ağaçtan inmeye başladı. Biz en başta ağacın tepesinde bir tane ayının olduğunu düşünüyorduk ama bir anne ile iki yavrusu ağaca çıkmış. Ben de telefonu çıkartıp ayıyı görüntüledim. Ağaçtan üç ayıyı da inerken videosunu çekmeyi başardım. Şimdiye kadar meşe ağaçlarına hiç ayının çıktığını görmemiştim ama köyün içlerinde artık, elma, armut, incir gibi yiyecekler bittiği için ayı da meşe ağacına çıkıp meşe palamudunu yiyor" dedi.

Bölgede sık sık ayıların görüldüğünü ifade eden Hurma, "Akşam saatlerinde mahallemizdeki komşularımızı ziyarete gittiğimizde bu yol üzerinde domuzları ve ayıları sıklıkla görebiliyoruz. Artık onlarla beraber yaşamaya alıştık" diye konuştu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Kastamonu
