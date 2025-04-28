HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Tiroid hastalıklarında teşhis ve tedavide yenilikçi yaklaşımlar konuşuldu

200'ün üzerinde hekimin katılımıyla düzenlenen "Tiroid Sonopatoloji Kursu: Az Konuşulanlar" etkinliği, tıbbi dünyada önemli bir yer tutan tiroid hastalıkları ve bunlara dair az bilinen konuları masaya yatırdı. Etkinliğin açılışını gerçekleştiren Mustafa Cesur ve Yeşim Çetinkaya Şardan, katılımcılara tiroid hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli bilgiler sundu.

Tiroid hastalıklarında teşhis ve tedavide yenilikçi yaklaşımlar konuşuldu

Tiroid Sonopatoloji Kursu: Az Konuşulanlar' başlıklı etkinlik düzenledi. Etkinliğe, 200’ün üzerinde hekim katıldı. Toplantının açılışını Mustafa Cesur ve Yeşim Çetinkaya Şardan yaptı.

VAKA ÖRNEKLERİYLE ANLATIM

Oturumlarda, tiroid hastalıklarına dair az bilinen konular vaka örnekleriyle birlikte ele alındı. Patoloji raporlarında yazan bilgilerin hastalık teşhis ve tedavisindeki önemini anlatan Dr. Banu Bilezikçi, bu bilgilerin doktorlar tarafından nasıl değerlendirilmesi gerektiğini detaylarıyla paylaştı. Dr. Berna İmge Aydoğan ise medüller tiroid kanseri olarak bilinen nadir tümör türünün görüntüleme bulguları ve diğer tiroid kanserlerinden farkları üzerine sunum yaptı.

thumbs_b_c_a7056b4b84ef9156ef119636549b8275

NADİR GÖRÜLEN TİROİD PROBLEMLERİ

Dr. Seyfettin Ilgan, nadir karşılaşılan tiroid kanserlerinin teşhis ve tedavi süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı. Özellikle ameliyat sonrası dönemde izlenmesi gereken bulguları örneklerle açıkladı.Nükleer tıp uzmanı Dr. Özdeş Emer ise bazı tiroid nodüllerinin ayırt edilmesinde kullanılan yeni yöntemlerden ve radyoaktif madde tutan nodüllere yaklaşım biçimlerinden bahsetti. Katılımcılar, güncel tanı ve tedavi bilgilerine bu sunumlarla ulaşma fırsatı buldu.

ONLİNE KATILIM

Etkinlik hem salonda fiziksel olarak hem de çevrim içi platformlar üzerinden canlı olarak takip edildi. Yoğun katılım nedeniyle birçok başvuru geri çevrilmek zorunda kaldı. Programın soru-cevap bölümünde ise etkinliğe katılan hekimlerin konuşmacılarla birebir etkileşim kurmasına olanak sağladı. Tiroid hastalıklarının tanı ve tedavisinde güncel bilgilerin paylaşıldığı bu kurs sayesinde, konunun uzmanları deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaşarak bilgi alışverişinde bulundu.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Uşak! Nefes borusuna ekmek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardıYer: Uşak! Nefes borusuna ekmek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul ettiKırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Anahtar Kelimeler:
kanser tiroid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'da görülmemiş kaos... Fransa, İspanya, Portekiz, Belçika, Andorra

Avrupa'da görülmemiş kaos... Fransa, İspanya, Portekiz, Belçika, Andorra

6.2 büyüklüğündeki deprem öncesi garip olay

6.2 büyüklüğündeki deprem öncesi garip olay

Kapalı kapılar ardında söylediler

Kapalı kapılar ardında söylediler

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

İstanbul ve Kütahya’da peş peşe depremler

İstanbul ve Kütahya’da peş peşe depremler

TRT muhabiri Murat Söylemez'den skandal 'muhalif' mesajı: 'Off the record söylüyorum'

TRT muhabiri Murat Söylemez'den skandal 'muhalif' mesajı: 'Off the record söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.