TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan "boykot" çağrılarına tepki! Özgür Özel'den yanıt gecikmedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşlara yarın için tüketimi durdurma çağrısı yapmıştı. Özel'in bu açıklamasının ardından AK Parti'den ilk tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gelmişti. "Özgür Özel, CHP’nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır" demişti.

"ŞİRKETLERİMİZ SİYASİ TARTIŞMALARIN DIŞINDA TUTULMALI"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan da boykot çağrılarına tepki geldi. üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerin hedef haline getirilmesinin ve boykot çağrılarının yanlış olduğunu belirterek, "Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, ekonomik boykot çağrılarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimizin hedef haline getirilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır. Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YANIT GELDİ

Hisarcıklıoğlu'nun açıklamasının ardından Özgür Özel, sosyal medya hesabında "Başkan; Yatırım yapanla, istihdam sağlayanla derdimiz yok. Şirketleri siyasi tartışma içine sokan da yok. Sen bu yorumla kime hizmet ediyorsun? Temsil ettiğin kurumu iktidarın emrine vermen üyelerini kahrediyor. Koskoca kurumu düşürdüğün hale bak. Attığın tweeti yorumlara açacak cesaretin yok, neden, kimden korkuyorsun?

Sen sözde gücünü nereden alıyorsun? Biz senin Birliğinde senden güçlüyüz. Üyelerinin önemli bir çoğunluğu bizimle. Çünkü ahlaki üstünlük bizde. Çünkü biz haklıyız." dedi.

"Üyelerin de haklının yanında zulmün karşısında. Sen neredesin? Biz haklının yanındayız. Biz kazanacağız. Sen ve senin anlayışın kaybedecek…" ifadelerini kullandı.