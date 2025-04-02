HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan "boykot" çağrılarına tepki! Özgür Özel'den yanıt gecikmedi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan "boykot" çağrılarına tepki! Özgür Özel'den yanıt gecikmedi

02.04.2025 00:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından açıklama yaptı. üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerin hedef haline getirilmesinin ve boykot çağrılarının yanlış olduğunu belirtti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan "boykot" çağrılarına tepki! Özgür Özel'den yanıt gecikmedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşlara yarın için tüketimi durdurma çağrısı yapmıştı. Özel'in bu açıklamasının ardından AK Parti'den ilk tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gelmişti. "Özgür Özel, CHP’nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır" demişti.

Özgür Özel çağrı yapmıştı! AK Parti'den ilk tepki: "Türkiye’yi topyekun tehdit etmektir" Özgür Özel çağrı yapmıştı! AK Parti'den ilk tepki: "Türkiye’yi topyekun tehdit etmektir"

767103Image1

"ŞİRKETLERİMİZ SİYASİ TARTIŞMALARIN DIŞINDA TUTULMALI"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan da boykot çağrılarına tepki geldi. üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerin hedef haline getirilmesinin ve boykot çağrılarının yanlış olduğunu belirterek, "Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır." ifadesini kullandı.

thumbs_b_c_2443f63384804060f1322

Hisarcıklıoğlu, ekonomik boykot çağrılarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimizin hedef haline getirilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır. Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YANIT GELDİ

Hisarcıklıoğlu'nun açıklamasının ardından Özgür Özel, sosyal medya hesabında "Başkan; Yatırım yapanla, istihdam sağlayanla derdimiz yok. Şirketleri siyasi tartışma içine sokan da yok. Sen bu yorumla kime hizmet ediyorsun? Temsil ettiğin kurumu iktidarın emrine vermen üyelerini kahrediyor. Koskoca kurumu düşürdüğün hale bak. Attığın tweeti yorumlara açacak cesaretin yok, neden, kimden korkuyorsun?
Sen sözde gücünü nereden alıyorsun? Biz senin Birliğinde senden güçlüyüz. Üyelerinin önemli bir çoğunluğu bizimle. Çünkü ahlaki üstünlük bizde. Çünkü biz haklıyız." dedi.

0eb7aa80-95e2-11ef-9260-19e6a950

"Üyelerin de haklının yanında zulmün karşısında. Sen neredesin? Biz haklının yanındayız. Biz kazanacağız. Sen ve senin anlayışın kaybedecek…" ifadelerini kullandı.

Ekran görüntüsü 2025-04-02 002700

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
19 yaşındaki genç dedesi tarafından ölü bulundu19 yaşındaki genç dedesi tarafından ölü bulundu
Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıÇorum’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Rifat Hisarcıklıoğlu ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İneklerini satıp ona yatırdılar, gazete eki ile hayatları değişti!

İneklerini satıp ona yatırdılar, gazete eki ile hayatları değişti!

İmamoğlu'nun eşi ve oğluna çirkin göndermeler yapmıştı! FETÖ tweetleri ortaya çıktı

İmamoğlu'nun eşi ve oğluna çirkin göndermeler yapmıştı! FETÖ tweetleri ortaya çıktı

Boykot çağrısına önce destek verdi, sonra paylaşımını sildi

Boykot çağrısına önce destek verdi, sonra paylaşımını sildi

Boykot soruşturması başlatılmıştı! İfade verecek isimleri saydı

Boykot soruşturması başlatılmıştı! İfade verecek isimleri saydı

CHP lideri Özgür Özel'den büyük çıkış! Vatandaşlara yarın için tüketimi durdurma çağrısı

CHP lideri Özgür Özel'den büyük çıkış! Vatandaşlara yarın için tüketimi durdurma çağrısı

Boykot edilmişti! Etkinlikleri tek tek iptal ediliyor...

Boykot edilmişti! Etkinlikleri tek tek iptal ediliyor...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.