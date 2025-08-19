Tokat’a kültürel değer katan yeni anıt: Köklü Türk geleneğini anlatan anıt yapıldı

Tokat Belediyesi, Yeşilırmak kenarında şehre değer katmaya devam ediyor.

Türk Devletleri ve Türk Büyükleri Anıtı, kentin tarihi ve kültürel kimliğine güç katan sembolik eserler arasındaki yerini aldı.

"HEM BUGÜNE HİZMET EDEN HEM DE YARINLARA YÖN VEREN ESERLER KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türk milletinin köklü devlet geleneğine vurgu yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşilırmak kenarında hazırladığımız Türk Devletleri ve Türk Büyükleri Anıtı Tokat’ımıza çok yakıştı. Türkün otağı, yüzyıllardır devletimizin temeli; Türk devletleri, ebedi kardeşliğimizin nişanı; Türk başbuğları ise bu kutlu yürüyüşün rehberidir. Tarih boyunca otağımızı diktiğimiz her yerde adalet, birlik ve dirlik hâkim oldu. Bugün de aynı inançla; Türk milletinin ortak değerleri, kadim devlet geleneği ve bilge liderleriyle geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Bu eser, yalnızca bir anıt değil; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin, Türk tarihini ve köklü devlet geleneğimizi öğrenmesine katkı sağlayacak bir kültür mirasıdır. Bizler için Türklük; birlik, kardeşlik ve adaletin sembolüdür. Üretken Belediyecilik anlayışımızla hem bugüne hizmet eden hem de yarınlara yön veren eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır