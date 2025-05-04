Tokat’ta 5 metrelik yükseklikten düşen esnaf yaşamını yitirdi

Tokat’ın Niksar ilçesindeki bir iş yerinde 5 metrelik yükseklikten düşen esnaf hayatını kaybetti.

Olay, Niksar Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kendi iş yerinde oto tamir hizmeti veren Recep Kırgın, ofis olarak kullandığı tamirhanenin yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki üst katından dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan Kırgın, kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kırgın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(İHA)