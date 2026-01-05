Tokat'ta buz tutan şelalede kartpostallık görüntüler oluştu

İlçe merkezi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan şelale, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle tamamen dondu. Şelaleden akan suların buz tutmasıyla oluşan sarkıtlar ve buz tabakaları, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı. Soğuk havanın etkisiyle şelalenin çevresinde metrelerce uzunluğa ulaşan buz sarkıtları dikkat çekerken, beyaz örtüyle kaplanan kayalık alanlar görsel güzellik sundu. Donan şelale hem ilçe sakinlerinin hem de yoldan geçen vatandaşların ilgisini çekti.

Vatandaşlar, her kış benzer manzaralarla karşılaştıklarını ancak bu yıl soğuk havanın etkisini daha sert hissettirdiğini belirterek şelalede kartpostallık görüntüler oluştuğunu söyledi.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır