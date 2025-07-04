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Tokat'ta feci kaza! Otomobil takla attı: Yaralılar var

Tokat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Tokat'ta feci kaza! Otomobil takla attı: Yaralılar var

Kaza saat 19.30’da Tokat- Sivas Karayolu Yatmış mevkisinde meydana geldi. Sivas’tan Tokat istikametine seyir halinde olan S.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

YARALILAR VAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü S.A. ile otomobilde bulunan S.Ö., K.G. ve B.K.A. sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat kaza
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