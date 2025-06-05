HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tokat'ta iğrenç olay! 5 yıl boyunca cinsel istismarda bulundular

Tokat'ta 17 yaşındaki genç, kendisine kuzenlerinin 5 yıldır cinsel istismarda bulunduğunu ailesine aktardı. Ailenin şikayetçi olması üzerine 25 yaşındaki K.Y. ve 21 yaşındaki O.Y gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden K.Y. tutuklanırken O.Y. ise adli kontrol ile serbest kaldı.

Tokat'ta iğrenç olay! 5 yıl boyunca cinsel istismarda bulundular

İddialara göre, Erbaa ilçesine bağlı Engelli köyünde yaşayan 17 yaşındaki A.Y., ailesine 12 yaşından bu yana amcaoğulları K.Y. (25) ve O.Y.'nin (21) cinsel istismarına uğradığını belirtti. A.Y.'nin ailesi olayı jandarmaya bildirerek, şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI

Olayın duyulmasının ardından Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan soruşturma kapsamında K.Y. ve O.Y. gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi. Erbaa Adliyesi'nde alınan ifadelerin ardından iddiaya göre suçunu itiraf eden K.Y., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail durmuyor!' Planın hazırlanmasını emrettim'İsrail durmuyor!' Planın hazırlanmasını emrettim'
Kuzey Kore'den tedirgin eden açıklamaKuzey Kore'den tedirgin eden açıklama

Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Elon Musk'tan çarpıcı Trump iddiası! Dünya bunu konuşuyor: 'Nedeni bu' diyerek paylaştı

Elon Musk'tan çarpıcı Trump iddiası! Dünya bunu konuşuyor: 'Nedeni bu' diyerek paylaştı

Can pazarı yaşandı, kahreden haber geldi: Ölü sayısı yükseldi

Can pazarı yaşandı, kahreden haber geldi: Ölü sayısı yükseldi

Kuzey Kore'den tedirgin eden açıklama

Kuzey Kore'den tedirgin eden açıklama

Sahipleniyor, istismarda bulunup parçalıyormuş... Sapık doktor Muhammet Mustafa Duman'ın telefonundan çıktı! 43 bin müstehcen görüntü...

Sahipleniyor, istismarda bulunup parçalıyormuş... Sapık doktor Muhammet Mustafa Duman'ın telefonundan çıktı! 43 bin müstehcen görüntü...

Süper Lig oyuncusu ülkesine dönmeden Maliye çağırdı!

Süper Lig oyuncusu ülkesine dönmeden Maliye çağırdı!

Tarihlerinde bir ilk! Dünya Kupası bileti aldılar

Tarihlerinde bir ilk! Dünya Kupası bileti aldılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.