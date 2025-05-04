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Tokat'ta kedi güzellik yarışması düzenlendi

Tokat'ta, Dünya Veteriner Hekimler Günü kapsamında kedi güzellik yarışması düzenlendi.

Tokat'ta kedi güzellik yarışması düzenlendi

Tokat Veteriner Hekimler Odası bahçesinde, "süslü" ve "bakımlı" kategorilerinde yapılan yarışmada, 26 kedi podyuma çıktı.

Jüri üyeleri, yarışmaya katılan kedilerin gözlerini, kulaklarını, patilerini ve vücutlarını inceledi.

Bakımlı kategorisinde Fatma Kalpakçı'nın kedisi "Badem", süslü kategorisinde ise Elif Dilekoğlu'nun kedisi "Kurabiye" birinci oldu.

Yarışmada dereceye giren kedilere madalya takıldı, mama ile kedi kumu hediye edildi.

Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, yaptığı konuşmada, yarışmaya katılanlara teşekkür etti.

Yarışmada kedisi bakımlı kategorisinde birinci olan Fatma Kalpakçı, AA muhabirine, kedisi "Badem" ile anısı olması için yarışmaya katıldığını söyledi.

Kalpakçı, "Bugün bakımlı kedi olarak birinci seçildik. Çok mutluyum. Teşekkür ederim." dedi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat kedi yarışma
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