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Tokat’ta kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı

Tokat’ın Niksar ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Tokat’ta kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı

Edinilen bilgilere göre kaza, Niksar-Ünye karayolunda Çamiçi Yaylası Cer Köyü mevkiinde meydana geldi. A.Y. idaresindeki 34 GOL 924 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve takla attı. Kazada sürücü A.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan İ.E.Y., H.E.Y., R.T.Y. ve R.Y. yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat kaza
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