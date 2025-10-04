Tokat’ta Osmanlı geleneği: Geleneksel "Amin alayı" etkinliği

Tokat'ta Osmanlı geleneği 'Âmin alayı' etkinliği düzenlendi. Bu etkinlik, çocuklara eğlenceli ve unutulmaz anlar sundu. Tokat Müftülüğü, Osmanlı döneminden gelen geleneği yaşatmayı amaçladı. Etkinliğin teması 'Ceddimizin mirası, okula yeni başlayan çocuğun unutulmaz hatırası'ydı. Program, Yağıbasan Medresesi önünde başladı. Vatandaşlar mehteran takımıyla Alipaşa Camii'ne yürüdü.

Yürüyüş sırasında çocuklar ve aileler renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlikte Nasreddin Hoca ile Karagöz-Hacivat gölge oyunu sahnelendi. Katılımcılara pamuk şeker, patlamış mısır, Osmanlı şerbeti ve macunu ikram edildi. Çocuklar doyasıya eğlendi. Programa yoğun ilgi gösterildi. Etkinlik, öğle namazı sonrası sona erdi.

Tokat İl Müftüsü Esat Yapıcı, etkinlik hakkında bilgi verdi. Yapıcı, 'Çocuklara bismillah diyerek eğitim öğretim yılında başlatıyoruz' dedi. Ayrıca, bu geleneğin geçmişten günümüze sürdüğünü vurguladı. Çocuklar, bu gelenekle erken yaşlarda dua etmeyi öğreniyor. Besmele törenleri, çocukların eğitiminde önemli bir yere sahipti. Osmanlı döneminde bu etkinlik, çocukların eğitimine katkı sağlıyordu.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır