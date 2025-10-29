HABER

Tokat’ta uyuşturucu operasyonu

Tokat’ta narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 500 içimlik bonzai ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Edinilen bilgiye göre, 28 Ekim 2025 tarihinde il merkezinde yapılan çalışmalarda E.P. isimli şahıstan 60 içimlik sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucu maddeyi temin eden ve satışını gerçekleştirdiği belirlenen B.D.’nin adresine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 30 parça halinde toplam 500 içimlik sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Şüpheli B.D., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 29 Ekim 2025 tarihinde adliyeye sevk edilen B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Tokat
