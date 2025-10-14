HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tokat'ta yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılığa operasyon: 5 tutuklama

Tokat'ta yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tokat Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Tokat'ta yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılığa operasyon: 5 tutuklama

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Yasa dışı bahis" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Özel Harekât Şube Müdürlüğü desteğiyle operasyon düzenlendi.

Tokat ta yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılığa operasyon: 5 tutuklama 1

5 ZANLI, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen parayı aynı suç yapılanması içerisinde başka bir gruba aktardığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin faaliyet yürüttüğü ofiste yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen polis ekiplerinin isimlerini gizli tuttuğu 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat ta yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılığa operasyon: 5 tutuklama 2

Tokat Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

(İHA)

14 Ekim 2025
14 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu askıya alınacakFransa'da tartışmalı emeklilik reformu askıya alınacak
Kuzey Marmara Otoyolu gişesinde korkunç kaza! Çarptıktan sonra alev aldıKuzey Marmara Otoyolu gişesinde korkunç kaza! Çarptıktan sonra alev aldı
Anahtar Kelimeler:
Tokat yasa dışı bahis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.