Tokat'ta yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılığa operasyon: 5 tutuklama

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Yasa dışı bahis" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Özel Harekât Şube Müdürlüğü desteğiyle operasyon düzenlendi.

5 ZANLI, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen parayı aynı suç yapılanması içerisinde başka bir gruba aktardığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin faaliyet yürüttüğü ofiste yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen polis ekiplerinin isimlerini gizli tuttuğu 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

(İHA)

