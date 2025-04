Tokat'tan Artova ilçesine yolcu götüren M.Y. idaresindeki minibüs, Kızıliniş mevkisinde C.A. (46) yönetimindeki tırla çarpıştı.

Kazada, sürücü M.Y. ile minibüsteki yolculardan M.E. (72), A.T.D. (27), M.A. (21) ve A.T. (89) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır