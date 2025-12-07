HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tokat’ın Niksar ilçesinde trafik kazası: 3 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Kaza sabah saatlerinde Akıncı Köyü mevkiinde meydana geldi.

Tokat’ın Niksar ilçesinde trafik kazası: 3 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Akıncı Köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre R. D. (30) idaresindeki otomobil, Niksar istikametine seyir halindeyken sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan S.E.K. (25), askeri personel olduğu öğrenilen Ö.O.Ö. (31) ile sürücü R.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Askeri personel Ö.O.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nevşehir’de 4 otomobil birbirine girdi: 2 yaralıNevşehir’de 4 otomobil birbirine girdi: 2 yaralı
Hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandıHakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Altından sonra sıra onda 'Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci' deyip açıkladı

Altından sonra sıra onda 'Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci' deyip açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.