Tokat’ta araçta sentetik hap ve uyuşturucu madde bulunan şüpheli, adli kontrolle serbest kaldı

Tokat’ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve uyuşturucu niteliğinde haplar ele geçirilirken, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin Amasya’dan temin ettiği uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri Tokat’ın Zile ilçesi ile çevre ilçelerde satacağı yönünde bilgi alınması üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda şüpheli şahsın aracı durdurularak arama yapıldı. Araçta gerçekleştirilen aramada 105 adet Lyrica marka uyuşturucu hap, 3 gram metanfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 300 mililitre reçeteye tabi ecza ilacı ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, adliyeye sevk edilen S.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

