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TOKİ başvurularına yönelik dolandırıcılık soruşturmasında 5 ilde 8 gözaltı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, TOKİ başvuruları için kurulan sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdıkları değerlendirilen 8 şüpheli, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

TOKİ başvurularına yönelik dolandırıcılık soruşturmasında 5 ilde 8 gözaltı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, TOKİ'ye başvurmak isteyen vatandaşların sahte internet siteleri aracılığıyla dolandırılması üzerine Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

TOKİ BAŞVURULARINA YÖNELİK DOLANDIRICILIK

Soruşturmada, "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçunu işledikleri değerlendirilen 8 şüpheli, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Mersin'de gözaltına alındı.

SORUŞTURMADA 5 İLDE 8 GÖZALTI

Açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Gözaltı TOKİ Ankara
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