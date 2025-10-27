HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

TOKİ'den yüzyılın konut projesi: 500 bin yeni yuva için başvurular başlıyor!

TOKİ'nin 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için başvurular yakında başlıyor. Proje detayları ve başvuru şartları merakla beklenirken, örnek daireler görücüye çıktı. Özellikle İstanbul'da artan konut fiyatları ve barınma sorununa bu projenin nasıl bir çözüm sunacağı merak konusu.

TOKİ'den yüzyılın konut projesi: 500 bin yeni yuva için başvurular başlıyor!
Cansu Akalp

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıkladığı Dev Proje ile Türkiye Genelinde 500 Bin Sosyal Konut İnşa Edilecek. İstanbul'a Ayrılan 100 Bin Konut, Barınma Sorununa Çözüm Olacak mı?

Türkiye genelinde konut sahibi olmayı hayal eden milyonlarca vatandaşın umutla beklediği 'Yüzyılın Konut Projesi' için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı proje kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde toplamda 500 bin sosyal konut inşa edilecek. TOKİ tarafından hayata geçirilecek bu dev proje, özellikle dar gelirli vatandaşların konut sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor.

Projenin en dikkat çekici yanlarından biri, konutların yatay mimari prensiplerine uygun olarak ve geleneksel Türk mimarisinden esinlenerek tasarlanmış olması. Konutlar, 1+1 ve 2+1 şeklinde planlanırken, 1+1 daireler yaklaşık 55 metrekare, 2+1 daireler ise 65 ve 80 metrekare büyüklüğünde olacak. Isı, ses ve su yalıtımı gibi modern standartlara uygun olarak inşa edilecek konutlar, konforlu bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında ilk etapta en fazla konut, İstanbul'a ayrıldı. İstanbul'da 100 bin konut inşa edilecek olması, özellikle bu şehirdeki yüksek konut fiyatları ve barınma sorununa önemli bir çözüm getirebilir. Ankara'da 30 bin 780, İzmir'de 21 bin 520, Gaziantep'te 13 bin 940, Konya'da 13 bin 670, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 170, Bursa'da 13 bin 730, Antalya'da 13 bin 160, Hatay'da 12 bin 640 ve Ardahan'da 540 konut inşa edilmesi planlanıyor. Projenin diğer illerdeki dağılımı ve başvuru şartları ise önümüzdeki günlerde TOKİ tarafından detaylı olarak açıklanacak.

Ankara'da inşa edilen örnek daireler, projenin hayata geçirilmesiyle vatandaşların nasıl bir yaşam alanına sahip olacağına dair önemli ipuçları veriyor. Geleneksel ve modern mimarinin harmanlandığı örnek daireler, şimdiden büyük beğeni topluyor. Projenin, sadece konut ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda şehirlerin sosyal ve ekonomik yaşamına da olumlu katkılar sağlaması bekleniyor.

TOKİ'nin 'Yüzyılın Konut Projesi', Türkiye'deki konut sorununa önemli bir çözüm sunma potansiyeli taşıyor. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerdeki yüksek konut fiyatları ve barınma zorluğu göz önüne alındığında, bu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte birçok ailenin konut sahibi olma hayali gerçeğe dönüşebilir. Başvuru şartları ve diğer detayların açıklanmasıyla birlikte, projenin büyük bir ilgi görmesi bekleniyor. Projenin başarıyla tamamlanması, Türkiye'deki konut piyasasına ve sosyal yaşama önemli katkılar sağlayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dairede çıkan yangında bir oda kullanılamaz hale geldiDairede çıkan yangında bir oda kullanılamaz hale geldi
Mersin'de deprem: AFAD'dan açıklama geldiMersin'de deprem: AFAD'dan açıklama geldi

Anahtar Kelimeler:
TOKİ ev almak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.