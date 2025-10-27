TOKİ'den yüzyılın konut projesi: 500 bin yeni yuva için başvurular başlıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıkladığı Dev Proje ile Türkiye Genelinde 500 Bin Sosyal Konut İnşa Edilecek. İstanbul'a Ayrılan 100 Bin Konut, Barınma Sorununa Çözüm Olacak mı?

Türkiye genelinde konut sahibi olmayı hayal eden milyonlarca vatandaşın umutla beklediği 'Yüzyılın Konut Projesi' için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı proje kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde toplamda 500 bin sosyal konut inşa edilecek. TOKİ tarafından hayata geçirilecek bu dev proje, özellikle dar gelirli vatandaşların konut sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor.

Projenin en dikkat çekici yanlarından biri, konutların yatay mimari prensiplerine uygun olarak ve geleneksel Türk mimarisinden esinlenerek tasarlanmış olması. Konutlar, 1+1 ve 2+1 şeklinde planlanırken, 1+1 daireler yaklaşık 55 metrekare, 2+1 daireler ise 65 ve 80 metrekare büyüklüğünde olacak. Isı, ses ve su yalıtımı gibi modern standartlara uygun olarak inşa edilecek konutlar, konforlu bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında ilk etapta en fazla konut, İstanbul'a ayrıldı. İstanbul'da 100 bin konut inşa edilecek olması, özellikle bu şehirdeki yüksek konut fiyatları ve barınma sorununa önemli bir çözüm getirebilir. Ankara'da 30 bin 780, İzmir'de 21 bin 520, Gaziantep'te 13 bin 940, Konya'da 13 bin 670, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 170, Bursa'da 13 bin 730, Antalya'da 13 bin 160, Hatay'da 12 bin 640 ve Ardahan'da 540 konut inşa edilmesi planlanıyor. Projenin diğer illerdeki dağılımı ve başvuru şartları ise önümüzdeki günlerde TOKİ tarafından detaylı olarak açıklanacak.

Ankara'da inşa edilen örnek daireler, projenin hayata geçirilmesiyle vatandaşların nasıl bir yaşam alanına sahip olacağına dair önemli ipuçları veriyor. Geleneksel ve modern mimarinin harmanlandığı örnek daireler, şimdiden büyük beğeni topluyor. Projenin, sadece konut ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda şehirlerin sosyal ve ekonomik yaşamına da olumlu katkılar sağlaması bekleniyor.

TOKİ'nin 'Yüzyılın Konut Projesi', Türkiye'deki konut sorununa önemli bir çözüm sunma potansiyeli taşıyor. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerdeki yüksek konut fiyatları ve barınma zorluğu göz önüne alındığında, bu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte birçok ailenin konut sahibi olma hayali gerçeğe dönüşebilir. Başvuru şartları ve diğer detayların açıklanmasıyla birlikte, projenin büyük bir ilgi görmesi bekleniyor. Projenin başarıyla tamamlanması, Türkiye'deki konut piyasasına ve sosyal yaşama önemli katkılar sağlayacaktır.