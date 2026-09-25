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TOKİ’ye ait arsayı kooperatifinmiş gibi gösterip 17 kişiden 90 milyon TL aldılar!

Ankara’da TOKİ’ye ait bir arsanın kooperatif mülkiyetindeymiş gibi gösterildiği ve sahte tapu kayıtlarıyla 17 kişiden yaklaşık 90 milyon TL haksız menfaat sağlandığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

TOKİ’ye ait arsayı kooperatifinmiş gibi gösterip 17 kişiden 90 milyon TL aldılar!
Devrim Karadağ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Resmî Belgede Sahtecilik” suçlarına ilişkin önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturmanın, SS Elit Yaşam Konut Yapı Kooperatifi üzerinden gerçekleştirildiği belirlenen işlemlere yönelik olduğu öğrenildi.

TOKİ ARSASI KOOPERATİFİN MÜLKİYETİNDE GÖSTERİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlere göre, Gökhan Köklü'nün kurucusu olduğu SS Elit Yaşam Konut Yapı Kooperatifi aracılığıyla, gerçekte Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) ait olan ve kooperatifin mülkiyetinde bulunmayan bir arsa, kooperatifin mülkiyetindeymiş gibi gösterildi.

Şüphelilerin, arsaya ilişkin işlemlerde müştekilerin güvenini kazanmak amacıyla sahte olduğu değerlendirilen tapu kayıtlarının görüntülerini WhatsApp üzerinden gönderdikleri tespit edildi.

17 KİŞİDEN YAKLAŞIK 90 MİLYON LİRA

Bu yöntemle 17 müştekiden yaklaşık 90 milyon TL haksız menfaat temin edildiği değerlendirildi.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen operasyon kapsamında 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

TOKİ’ye ait arsayı kooperatifinmiş gibi gösterip 17 kişiden 90 milyon TL aldılar! 1

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda;

B.Ç. – Zonguldak
G.Ö – Bursa
A.K. – Ankara
G.K. – Ankara
N.S. – Ankara
R.S. – Ankara
H.Z. – Ankara
M.K. – İstanbul

olmak üzere 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüldüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı TOKİ
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