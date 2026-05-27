TOMA’nın üstüne çıktığı görüntü gündem olmuştu! Tutuklandı; dikkat çeken detay ortaya çıktı

İzmir’de Özgür Özel’in Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması planlanan mitingi öncesi yaşanan gerginlikte dikkat çeken görüntüler ortaya çıkmıştı. Polis müdahalesi sırasında TOMA’nın üzerine çıkan Deniz Yolçu, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Yolçu, “kamu malına zarar verme” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamalarıyla tutuklanırken, hakkında dikkat çeken bir ayrıntı da ortaya çıktı. Yolçu’nun İstanbul Fatih’teki bir kız imam hatip lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.

MİTİNG ÖNCESİ GERGİNLİK

Özgür Özel’in İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması planlanan mitingi öncesinde emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Meydanın giriş ve çıkışlarının kapatılmasının ardından bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA sevk edildi. İzmir Valiliği’nin miting alanı olarak alternatif Gündoğdu Meydanı’nı önermesinin ardından, Cumhuriyet Meydanı çevresinde toplanan kalabalığa polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Yapılan uyarılara rağmen dağılmayarak alana girmek isteyen gruba emniyet güçleri biber gazı ve TOMA ile müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında tazyikli su sıkan bir TOMA’nın üzerine bir vatandaşın çıktığı anlar kameralara yansıdı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Meydanda yaşanan gerginliğin ardından güvenlik güçleri müdahalede bulunarak 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Avukat Kıvılcım Çolak emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 2 şüpheli ise mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

TOMA’YA ÇIKAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında, polisin tazyikli suyla müdahalesi esnasında TOMA’nın üzerine çıkan Deniz Yolçu da yer aldı. Hakim karşısına çıkarılan Yolçu, ’kamu malına zarar verme’ ve ’görevi yaptırmamak için direnme’ suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İMAM HATİP LİSESİNDE MÜDÜR YARDIMCISI ÇIKTI

Miting alanındaki olaylarda TOMA’nın üzerine çıkan ve mahkemece tutuklanan Deniz Yolçu ile ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Yolçu’nun, İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir kız imam hatip lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı belirlendi.



