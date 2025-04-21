Birçok farklı fobi vardır ve bu fobiler çoğu kişinin aklına bile gelmeyecek nedenlere bağlı olarak yaşanabilir. Örnek olarak bir kişinin topluluk önünde konuşma korkusu ya da tıptaki adı ile glossofobi, herhangi bir konuşma ya da performansı kalabalık önünde gerçekleştirme çekincesi ile ilgili bir durumdur. Kaynağı tespit edilmeden aşılması zor bir durum olan topluluk önünde konuşma korkusu kişinin diğer durumlardaki çekinceleri ile ilgili de olabilmektedir.

Topluluk önünde konuşmaktan neden korkulur bu korkunun belirtileri nelerdir?

Birçok kişi topluluk önünde konuşma konusunda çekincelere sahip olabilir. Ancak bu kaygı, bir konuşma yapması ya da performans göstermesi gerekene dek tespit edilemeyebilir. Eğer bir kişide topluluk önünde konuşma korkusu ya da kaygısı varsa kişinin davranışlarında bu korkuya dair belirtiler görülür ve kişi günlük yaşamında kalitesinden taviz vermek durumunda kalabilir. En net fark edilen konuşma korkusu belirtileri şu şekilde kendini gösterir:

Konuşma durumlarında kişinin çok yüksek oranda korku hissi yaşaması,

Başkalarının onun üzerinde bir değerlendirme yapması korkusu nedeniyle utanma hissi yaşaması,

Bulantı, karın ağrısı, sindirim sorunları gibi fiziksel etkilerin yaşanması,

Seste, ellerde ya da vücudun tamamında titreme hissi yaşanması,

Göz temasında bulunamamak ve başkalarına direkt olarak bakamamak,

Olası kötü durumların gerçekleşeceğini düşünmek,

Eleştiriye dair endişelerin aşırı miktarlarda olması,

Ellerde, alında ya da tüm vücutta aşırı terleme görülmesi,

Konuşma esnasında tutukluk yaşama, bazı kelimeleri ya da cümleleri unutma,

Topluluk önünde konuşma olasılıklarından aşırı tepkiler vererek kaçınma.

Topluluk önünde konuşma korkusunu yenmenizi sağlayacak 5 yöntem nedir?

Bir kişi topluluk önünde konuşma konusunda kaygı yaşıyorsa bu durumun mutlaka bir kaynağı hatta birden fazla nedeni olabilir.

Olası bazı nedenler şunlardır:

Başarısız olma korkusu

Sosyal fobi

Olumsuz deneyimler yaşamış olma

Özgüvensizlik

Genetik ve fiziksel etkenler

Beklentiler

Mükemmel olma takıntısı

Her kişide bir şekilde oluşabilecek bu korkuyu yenmenin yolu vardır. Bu korkuyu yenmek için gerekli olan yöntemlerden beş tanesi şu şekildedir: