HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Topraklarından petrol ve doğal gaz fışkırıyor! Suudi Arabistan'da dev keşif

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, ülkede 14 yeni petrol ve doğal gaz sahası keşfedildiğini duyurdu.

Topraklarından petrol ve doğal gaz fışkırıyor! Suudi Arabistan'da dev keşif

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, ülkede keşfedilen 14 yeni petrol ve doğal gaz sahasının Suudi Arabistan'ın küresel enerji sektöründeki lider konumunu pekiştirdiğini söyledi. Keşifleri yapan Suudi Arabistan Petrol Şirketi Aramco’nun doğu bölgesi ve güneydeki Rubülhali bölgesinde 6 petrol sahası, 2 petrol rezervi, 2 doğal gaz sahası ve 4 doğal gaz rezervi bulduğu bildirildi.

Bakan Bin Selman, keşiflerin Suudi Arabistan’ın hidrokarbon kaynaklar açısından zengin olduğunu gösterdiğini ve ülkenin küresel enerji pazarındaki konumunu güçlendireceğini belirtti.

Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Aramco, 2023 verilerine göre günlük 12,3 milyon varil ham petrol üretim kapasitesine sahip. Suudi Arabistan ise, ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci ham petrol üreticisi konumunu koruyor.

Suudi Arabistan'da 14 yeni petrol ve doğal gaz sahası bulundu - Dış Haberler - -

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakkari’de kaza: Otobüsle tanker çarpıştı! 8 yaralıHakkari’de kaza: Otobüsle tanker çarpıştı! 8 yaralı
Savcıyı hedef gösteren şahıs tutuklandıSavcıyı hedef gösteren şahıs tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Motorin ve benzine peş peşe indirimin ardından tabela yeniden değişiyor!

Motorin ve benzine peş peşe indirimin ardından tabela yeniden değişiyor!

Usta oyuncunun vasiyeti yerine getirildi! Cenazede...

Usta oyuncunun vasiyeti yerine getirildi! Cenazede...

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Listede Orhan Gencebay da var...

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Listede Orhan Gencebay da var...

Hem Meteoroloji hem AFAD uyardı: 31 ile sarı ve turuncu kodlu alarm!

Hem Meteoroloji hem AFAD uyardı: 31 ile sarı ve turuncu kodlu alarm!

Cinayet anı kamerada! Silahını peş peşe ateşledi...

Cinayet anı kamerada! Silahını peş peşe ateşledi...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.