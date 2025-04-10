Topraklarından petrol ve doğal gaz fışkırıyor! Suudi Arabistan'da dev keşif

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, ülkede keşfedilen 14 yeni petrol ve doğal gaz sahasının Suudi Arabistan'ın küresel enerji sektöründeki lider konumunu pekiştirdiğini söyledi. Keşifleri yapan Suudi Arabistan Petrol Şirketi Aramco’nun doğu bölgesi ve güneydeki Rubülhali bölgesinde 6 petrol sahası, 2 petrol rezervi, 2 doğal gaz sahası ve 4 doğal gaz rezervi bulduğu bildirildi.

Bakan Bin Selman, keşiflerin Suudi Arabistan’ın hidrokarbon kaynaklar açısından zengin olduğunu gösterdiğini ve ülkenin küresel enerji pazarındaki konumunu güçlendireceğini belirtti.

Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Aramco, 2023 verilerine göre günlük 12,3 milyon varil ham petrol üretim kapasitesine sahip. Suudi Arabistan ise, ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci ham petrol üreticisi konumunu koruyor.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır