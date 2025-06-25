Torbacı operasyonunda bir kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda M.A., isimli şahıs gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca,3 adet hassas terazi, 40,28 gram uyuşturucu madde ve 82 adet mermi ile geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır