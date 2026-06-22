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‘Torpil patlatma’ kavgasında sopa ve satır kullanıldı: 3 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde ‘torpil patlatma’ meselesi yüzünden çıkan kavgada 1’i satırla olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı.

‘Torpil patlatma’ kavgasında sopa ve satır kullanıldı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Tacettin Veli Mahallesi İskan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre torpil patlatarak çevrede gürültü yapan bir grupla sokak üzerindeki bir apartmanda ikamet edenler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç. satırla, Y.Ç. ve M.Ç. ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp tarafları ayırırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

‘Torpil patlatma’ kavgasında sopa ve satır kullanıldı: 3 yaralı 1

‘Torpil patlatma’ kavgasında sopa ve satır kullanıldı: 3 yaralı 2

‘Torpil patlatma’ kavgasında sopa ve satır kullanıldı: 3 yaralı 3

‘Torpil patlatma’ kavgasında sopa ve satır kullanıldı: 3 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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