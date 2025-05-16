Toz taşınımı, rüzgar ve sağanak yağış... Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul ve Ankara'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahminini yayınladı. Yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla ve Denizli hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Antalya, Isparta ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde cumartesi günü sabah saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Öte yandan Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun batısı ve Ege'de toz taşınımı bekleniyor. Libya üzerinden gelecek olan toz taşınımının bugün etkili olacağı tahmin ediliyor.
Ayrıca Meteoroloji tarafından 7 il için sarı kodlu, 3 il için de turuncu kodlu uyarı verildi.
Sarı kodlu uyarı verilen iller: Afyonkarahisar, Balıkesir, Denizli, Kütahya, Çanakkale, Manisa, Uşak
Turuncu kodlu uyarı verilen iller: Muğla, Aydın, İzmir
Ankara'da öğle saatlerinde etkili olması beklenen yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Başkentte havanın cumartesi günü rüzgarlı, pazar günü için ise gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da ise cuma günü öğle saatlerinde başlayan yağışların pazar gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Bugün sağanak olarak görülecek yağışların cumartesi ve pazar günleri gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
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