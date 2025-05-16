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Toz taşınımı, rüzgar ve sağanak yağış... Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul ve Ankara'da hava nasıl olacak?

Türkiye haftaya sıcak bir havayla başlarken, bugün soğuk ve yağışlı bir hava etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bazı bölgelerde gün boyu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Öte yandan uyarı haritasında 7 il için sarı, 3 il için de turuncu kodlu uyarı verildi. Ayrıca Libya üzerinden gelecek toz taşınımı için de vatandaşlar uyarıldı. İstanbul ve Ankara için de hafta sonu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verildi. İşte detaylar...

Toz taşınımı, rüzgar ve sağanak yağış... Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul ve Ankara'da hava nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahminini yayınladı. Yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla ve Denizli hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Antalya, Isparta ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ FIRTINA UYARISI YAPILDI

Yağışların, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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YAĞIŞLAR BURALARDA YARIN DA DEVAM EDECEK

Yağışların, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde cumartesi günü sabah saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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LİBYA ÜZERİNDEN TOZ TAŞINIMI GELİYOR

Öte yandan Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun batısı ve Ege'de toz taşınımı bekleniyor. Libya üzerinden gelecek olan toz taşınımının bugün etkili olacağı tahmin ediliyor.

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7 İL İÇİN SARI, 3 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Ayrıca Meteoroloji tarafından 7 il için sarı kodlu, 3 il için de turuncu kodlu uyarı verildi.

Sarı kodlu uyarı verilen iller: Afyonkarahisar, Balıkesir, Denizli, Kütahya, Çanakkale, Manisa, Uşak

Turuncu kodlu uyarı verilen iller: Muğla, Aydın, İzmir

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İSTANBUL VE ANKARA İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olması beklenen yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Başkentte havanın cumartesi günü rüzgarlı, pazar günü için ise gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da ise cuma günü öğle saatlerinde başlayan yağışların pazar gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Bugün sağanak olarak görülecek yağışların cumartesi ve pazar günleri gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

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