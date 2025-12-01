Trabzon 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 1 Aralık 2025 Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 16°C arasında değişecek. Nem oranı ise %61 civarında kalacak. Rüzgar hızı yaklaşık 8.1 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:25. Gün batımı saati ise 16:54 olarak belirlendi.

Salı günü, 2 Aralık 2025'te Trabzon'da hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 13°C ile 14°C arasında olacak. Nem oranı %61 civarında kalacak. Rüzgar hızı yine 8.1 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Çarşamba günü, 3 Aralık 2025'te Trabzon'da bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 9°C ile 15°C arasında değişecek. Nem oranı %61 civarında kalacak. Rüzgar hızı 8.1 km/saat olarak öngörülüyor.

Perşembe günü, 4 Aralık 2025'te yüksek bulutlar arasında güneş görülecek. Hava durumu bu şekilde devam edecek.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek önem taşır. Yağmur nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymalısınız. Dikkatli sürüş yapmak gerektiğini unutmayın. Evlerde su baskınlarına karşı önlem almak faydalıdır. Pencerelerin ve kapıların sızdırmazlığını kontrol edin. Su girmesini engellemek önemlidir. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önüne almayı unutmayın. Gerekli hazırlıkları yaparsanız olumsuz hava koşullarından etkilenmezsiniz.