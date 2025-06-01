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Trabzon 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 1 Haziran 2025 Pazar günü, zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Trabzon 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklıkları 20°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 16°C civarında bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik bekleniyor. 2 Haziran Pazartesi günü, sağanak yağışların devam etmesi muhtemel. 3 Haziran Salı ve 4 Haziran Çarşamba günleri kısmen güneşli hava koşulları öngörülüyor. 5 Haziran Perşembe ve 6 Haziran Cuma günleri bol güneş ışığı ve ılıman sıcaklıklar bekleniyor. 7 Haziran Cumartesi günü de hava koşullarının güneşli ve ılıman olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı en iyi şekilde organize etmenizi sağlar. Olası olumsuz hava koşullarına karşı önlem almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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