Trabzon 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 2 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu, parçalı bulutlu ve güneşli olarak bekleniyor. Gündüz sıcaklık 18°C, gece ise 13°C civarında olacak. Nem oranı %33 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 9.2 km/saat olarak ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 3 Kasım Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 19°C civarında seyredecek. 4 Kasım Salı günü ise yüksek bulutlar arasından güneşin görülmesi bekleniyor. Bu günde sıcaklık 19°C civarında olacak.

Kasım ayı boyunca Trabzon'da sıcaklıklar genellikle 15-20°C aralığında seyredecek. Ayın ilerleyen günlerinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Ayrıca, yağışların artması da olası. Bu dönemde nem oranı yükselecek ve yağış miktarı artacaktır.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir. Gündüzler güneşli ve ılıman hava, dışarıda vakit geçirmek için uygun bir ortam sunuyor. Ancak ilerleyen günlerde yağışların artması ve sıcaklıkların düşmesi, dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre ayarlamak önemlidir.