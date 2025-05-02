Trabzon 02 Mayıs Cuma hava durumu: Trabzon'da bugün hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı ise 12°C civarında olacak. Bu dönemde Trabzon'da ortalama gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı ise 13°C olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 3 Mayıs Cumartesi günü hava bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı 11°C civarında seyredecek. 4 Mayıs Pazar günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı 12°C olarak tahmin ediliyor. 5 Mayıs Pazartesi günü hava yine çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece sıcaklığı 13°C civarında olacak.

Trabzon'un Mayıs ayındaki hava durumu genellikle serin ve yağışlıdır. Bu dönemde ortalama nem oranı %85’tir. Yıllık ortalama yağış miktarı %5’tir. Rüzgar hızı ortalama 12 km/saat olup, deniz suyu sıcaklığı 16°C civarındadır.

Bu hava koşullarına uygun olarak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere karşı dikkatli olmak gerekir. Su birikintilerinden uzak durmak önemlidir. Sürekli güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.