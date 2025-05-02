HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon 02 Mayıs Cuma hava durumu: Trabzon'da bugün hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 02 Mayıs Cuma hava durumu belli oldu. Bugün Trabzon'da hava durumu yağmurlu olacak.

Trabzon 02 Mayıs Cuma hava durumu: Trabzon'da bugün hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Trabzon'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı ise 12°C civarında olacak. Bu dönemde Trabzon'da ortalama gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı ise 13°C olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 3 Mayıs Cumartesi günü hava bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı 11°C civarında seyredecek. 4 Mayıs Pazar günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı 12°C olarak tahmin ediliyor. 5 Mayıs Pazartesi günü hava yine çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece sıcaklığı 13°C civarında olacak.

Trabzon'un Mayıs ayındaki hava durumu genellikle serin ve yağışlıdır. Bu dönemde ortalama nem oranı %85’tir. Yıllık ortalama yağış miktarı %5’tir. Rüzgar hızı ortalama 12 km/saat olup, deniz suyu sıcaklığı 16°C civarındadır.

Bu hava koşullarına uygun olarak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere karşı dikkatli olmak gerekir. Su birikintilerinden uzak durmak önemlidir. Sürekli güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sürücünün kim olduğunu öğrenince kahkahalara boğuldular!Sürücünün kim olduğunu öğrenince kahkahalara boğuldular!
Furkan Bölükbaşı için icra takibi başlatıldıFurkan Bölükbaşı için icra takibi başlatıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Metrekaresi 15 bin TL'ye çıktı! İstanbul'da arsa ve tarla fiyatları...

Metrekaresi 15 bin TL'ye çıktı! İstanbul'da arsa ve tarla fiyatları...

Bu nasıl maç! Terim kendisi bile inanamadı: İlk kez başıma geldi!

Bu nasıl maç! Terim kendisi bile inanamadı: İlk kez başıma geldi!

Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Yarış atları çiftlikten kaçtı! Sahibi bir dönem Türkiye'nin en zengin iş adamı çıktı

Yarış atları çiftlikten kaçtı! Sahibi bir dönem Türkiye'nin en zengin iş adamı çıktı

Kayınpederi kızını ve damadını öldürmek için defalarca tetiğe bastı! Şok eden anlar: 'Polis ne yapacak?'

Kayınpederi kızını ve damadını öldürmek için defalarca tetiğe bastı! Şok eden anlar: 'Polis ne yapacak?'

Sahaya girip futbolcuyu darp etti

Sahaya girip futbolcuyu darp etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.