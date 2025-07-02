Trabzon 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 22°C olarak bekleniyor. Gün boyunca muhtemel sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 23°C ile 18°C arasında değişecek. Rüzgar hızı yaklaşık 15 km/saat olacak. Nem oranı %66 civarında seyredecek.

3 Temmuz Perşembe günü bölgesel düzensiz yağışlı bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 22°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı %66 civarında olacak.

4 Temmuz Cuma günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 22°C ile 16°C arasında olacak. Nem oranı %64 civarında seyredecek.

5 Temmuz Cumartesi günü de güneşli bir hava hakım olacak. Sıcaklıklar 23°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı %71 civarında olacak.

6 Temmuz Pazar günü güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 25°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %69 civarında seyredecek.

Trabzon'un Temmuz ayındaki iklimi, ortalama 19.9°C sıcaklık ile karakterizedir. Minimum sıcaklık 17°C, maksimum sıcaklık ise 22.5°C olacak. Nem oranı %87, yağış miktarı ise 130 mm civarındadır.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Nem oranının yüksekliği nedeniyle su tüketimi artırılmalıdır.