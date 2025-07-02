HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli olacak.

Trabzon 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Trabzon'da 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 22°C olarak bekleniyor. Gün boyunca muhtemel sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 23°C ile 18°C arasında değişecek. Rüzgar hızı yaklaşık 15 km/saat olacak. Nem oranı %66 civarında seyredecek.

3 Temmuz Perşembe günü bölgesel düzensiz yağışlı bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 22°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı %66 civarında olacak.

4 Temmuz Cuma günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 22°C ile 16°C arasında olacak. Nem oranı %64 civarında seyredecek.

5 Temmuz Cumartesi günü de güneşli bir hava hakım olacak. Sıcaklıklar 23°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı %71 civarında olacak.

6 Temmuz Pazar günü güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 25°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %69 civarında seyredecek.

Trabzon'un Temmuz ayındaki iklimi, ortalama 19.9°C sıcaklık ile karakterizedir. Minimum sıcaklık 17°C, maksimum sıcaklık ise 22.5°C olacak. Nem oranı %87, yağış miktarı ise 130 mm civarındadır.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Nem oranının yüksekliği nedeniyle su tüketimi artırılmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 çocuk annesini 17 bıçak darbesiyle katletmişti: Verilen ceza belli oldu!3 çocuk annesini 17 bıçak darbesiyle katletmişti: Verilen ceza belli oldu!
ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması! 'İsrail kabul etti' diyerek duyurdu: Kabul etmezlerse...ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması! 'İsrail kabul etti' diyerek duyurdu: Kabul etmezlerse...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Güzide Duran ve Fikret Orman el ele yakalandı... Kaçmak isteyince arkadaşı kızdı

Güzide Duran ve Fikret Orman el ele yakalandı... Kaçmak isteyince arkadaşı kızdı

ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması! 'İsrail kabul etti' diyerek duyurdu: Kabul etmezlerse...

ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması! 'İsrail kabul etti' diyerek duyurdu: Kabul etmezlerse...

Türkiye'nin çikolata devi iflasla karşı karşıya!

Türkiye'nin çikolata devi iflasla karşı karşıya!

Ünlü börekçi kıyma yerine sakatat yedirmiş!

Ünlü börekçi kıyma yerine sakatat yedirmiş!

Melih Gökçek o davayı kaybettiğini duyurdu: "Yaşadığım evden çıkacağım"

Melih Gökçek o davayı kaybettiğini duyurdu: "Yaşadığım evden çıkacağım"

Konya'da 'lazer' parası isteyen doktora suçüstü! Tutuklandı

Konya'da 'lazer' parası isteyen doktora suçüstü! Tutuklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.