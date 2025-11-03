Trabzon 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 3 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde 16°C civarında olacaktır. Gece ise sıcaklık 15°C olarak tahmin edilmektedir. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 18°C olarak beklenmektedir. En düşük sıcaklık ise 14°C civarında seyredecektir. Nem oranı %77’dir. Rüzgar hızı güney yönünden 23 km/saat olacağı öngörülmektedir.

4 Kasım Salı günü hava parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık ise 15°C olarak öngörülmektedir. 5 Kasım Çarşamba günü hava açık olacaktır. Sıcaklıklar 18°C ile 15°C arasında değişecektir. 6 Kasım Perşembe günü zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli bir hava beklenmektedir. Sıcaklıklar bu tarihte 18°C ile 10°C arasında seyredecektir.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve yağışsız görünmektedir. Hava durumunun aniden değişebileceği akılda tutulmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneşli günlerde ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmanız önerilir. Ayrıca, uygun kıyafetler giymeniz tavsiye edilmektedir. Güney yönünden esen rüzgar nedeniyle deniz kenarında hafif bir rüzgar hissedilebilir. Rüzgar geçirmez bir üst giysi bulundurmak iyi bir fikir olabilir.

Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.