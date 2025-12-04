HABER

Trabzon 04 Aralık Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Öğle saatlerinde ise yağışların azalması muhtemel. Sıcaklıkların 12-14°C arasında seyretmesi, dışarıda kalacaklar için önemli bir detay. Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette esmesi, kat kat giyinmenin faydalı olacağı anlamına geliyor. Hazırlıklı olmak, hava koşullarına karşı koruma sağlar.

5 Aralık Cuma günü hava açık olacak. Sıcaklıkların 9-16°C arasında değişmesi öngörülüyor. 6 Aralık Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 11-17°C arasında olması tahmin ediliyor. 7 Aralık Pazar günü ise kapalı bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların 15-17°C arasında seyretmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat etmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yağışların etkili olabileceğini unutmamalıyız. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez bir mont almak faydalı olacaktır. Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. Rüzgar geçirmez giysiler tercih ederek soğuk havaya karşı korunabilirsiniz. Sıcaklıklar 12-17°C arasında değişeceği için kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Böylece hava koşullarına uygun bir şekilde hazırlıklı olunabilir. Gününüzü daha rahat geçirebilirsiniz.

