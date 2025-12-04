Trabzon 04 Aralık Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu gözlemleniyor. Sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde ise yağışların azalması bekleniyor. Sıcaklıklar 12-14°C civarında olacak. Rüzgar kuzey yönlerden orta kuvvette esecek.

5 Aralık Cuma günü hava açık olacak. Sıcaklıkların 9-16°C arasında değişmesi öngörülüyor. 6 Aralık Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 11-17°C arasında olması tahmin ediliyor. 7 Aralık Pazar günü ise kapalı bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların 15-17°C arasında seyretmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat etmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yağışların etkili olabileceğini unutmamalıyız. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez bir mont almak faydalı olacaktır. Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. Rüzgar geçirmez giysiler tercih ederek soğuk havaya karşı korunabilirsiniz. Sıcaklıklar 12-17°C arasında değişeceği için kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Böylece hava koşullarına uygun bir şekilde hazırlıklı olunabilir. Gününüzü daha rahat geçirebilirsiniz.